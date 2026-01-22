Schianto alla periferia di Vercelli, un morto e due feriti

Un uomo ha perso la vita, nel pomeriggio di giovedì, a causa di un tragico scontro avvenuto alla periferia di Vercelli, lungo la provinciale Trossi, all'altezza della Cascina Torrione.

Nell'incidente, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, due persone sono rimaste ferite, in modo meno grave: entrambe sono state trasportate all'ospedale di Vercelli, una in codice verde e una in codice giallo, dal personale del 118.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

(notizia in aggiornamento)