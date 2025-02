Comi, ancora lui: Pro Vercelli-Novara 1-0

Pro Vercelli-Novara 1-0

Comi al 49'.

Gran bella vittoria della squadra di Banchini, complice l'espulsione di Basso, che ha costretto la squadra di Gattuso a giocare in 10 per tutto il secondo tempo. Buona gara della squadra, in tutti i reparti: Rizzo non ha dovuto compiere una parata che sia una.

Grande Comi, ma grande prestazione di tutti, a cominciare dal giovane Anton.

Primo tempo

Toni agonistici molto elevati, le due squadre si affrontano a viso aperto.

Primi 10 minuti con leggera supremazia della Pro.

Gran botta di Comi da fuori area, palla fuori di poco, alla destra di Minelli.

Risponde il Novara con un colpo di testa di Basso, alto.

Salvataggio di Minelli che, su un pallone sporco, anticipa Iotti di un soffio.

Siamo alle mezz'ora.

Punizione di Emmanuello dalla distanza, Comi anticipa tutti di testa ma la sfera carambola fuori, controllata di Minelli.

Molto bene Clemente, bene come sempre Iotti, sicuro al centro dsella difesa il giovane Anton.

Secondo tempo

Pro vicina al gol: cross di Coppola, Bertoncini sfiora l'autogol.

Sul conseguente corner battuto da Emmanuello la Pro passa: Comi anticipa Bertoncini e insacca di testa: Pro 1 Novara 0.

Seconda ammonizione a Basso, espulso, Novara in 10.

Doppio cambio nella Pro al minuto 68: dentro Vigiani e Siafa, escono Pino e Coppola.

Dentro anche Marchetti, non al meglio, per Anton, infortunato.

Ottima la gara di Anton.

Iotti supera Cannavaro, poi, solo davanti a Minelli, si fa iponotizzare dal bravo portiere del Novara, che respinge.

Gran diagonale di Emmanuello, altra parata di Minelli, a 8 dal termine.

Il Novara ci prova, ma Rizzo rimane inoperoso.

Cinque minuti di recupero.

Triplice fischio dell'arbitro Renzi, 3 punti d'oro per la Pro Vercelli di Banchini e... Comi.

Formazioni

Pro Vercelli: Rizzo; Clemente, Anton (Marchetti dal 70'), De Marino; Pino (Vigiani dal 68'), Louati, Emmanuello, Iotti, Iezzi; Coppola (Siafa dal 68'), Comi. A disp. Lancellotti, Cirillo, Marchetti, Siafa, Sbraga, Ronchi, Vigiani, Rutigliano, La Rosa, Benacquista, Romairone, Sow, Carosso, Serpe. All. Banchini.

Novara: Minelli; Lorenzini, Cannavaro (Gerardinio dall'81'), Bertoncini; Ghiringhelli (Donadio al 73'), Calcagni, Ranieri (Di Munno dall'81'), Basso, Agyemang; Da Graca (Asencio dal 55'), Morosini. A disp. Negri, Desjardins, Anzolin, Gerardini, Di Munno, Asencio, Donadio, Khailoti, Gagliardi, Maressa, Valenti. All. Gattuso.

Arbitro Renzi di Pesaro

Ammoniti: Basso, Asencio, Calcagni, Lorenzini del Novara; Pino, Comi, Iotti della Pro Vercelli.

Espuntl al 54' per doppia ammonizione Basso del Novara.