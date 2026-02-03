Manodopera non in regola al mercato: multe, denunce e sospensione dell'attività

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vercelli con la collaborazione dei militari della locale Stazione la scorsa settimana ha eseguito una serie di controlli e verifiche agli operatori del commercio con banco di vendita nell’area mercatale del comune.

I controlli hanno fatto emergere l’impiego di manodopera straniera non in regola con il permesso di soggiorno o priva di regolare contratto di soggiorno. Oltre alle irregolarità occupazionali, è stata accertata l’assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro. Quale provvedimento immediato si è proceduto alla sospensione immediata delle attività: i titolari dovranno sanare le carenze in materia di sicurezza e pagare una sanzione di 2.500 euro ciascuno per ottenere la revoca del provvedimento.

Complessivamente sono state elevate multe per un totale di oltre 9.000 euro per l’impiego di lavoratori irregolari, oltre al recupero dei contributi previdenziali. I datori di lavoro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione e alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’operazione si inserisce nel quadro di attività ricorrenti dell’Arma volte a contrastare lo sfruttamento del lavoro e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza in tutto il territorio vercellese.