Addio a Fritz Conti, aveva 62 anni

Moltissimi ricordi, attraverso i social, per dire addio a Giorgio "Fritz" Conti, eclettico vercellese morto a 62 anni.

Fondatore, con alcuni amici, del Bsa - Birrificio Sant'Andrea, Conti era stato, in precedenza, un apprezzato e creativo copywriter per alcune delle più conosciute agenzie pubblicitarie milanesi, per le quali aveva curato importanti e premiate campagne di comunicazione.

Ma a Vercelli, fin da giovane, era conosciuto per l'attività in campo musicale: a fine anni '70 aveva fondato i "Leccioles 69", formazione punk nella quale si esibiva come cantante e armonicista, prima di collaborare con altre band conosciute sul territorio. Skater abilissimo, si era aggiudicato tre campionati di Freestyle e il primo contest di Street Style disputato in Italia.

Ecco come raccontava la sua vita, in un'intervista rilasciata anni fa a www.infovercelli24.it

«PAZZO, MA MAI TRISTE»: INTERVISTA A FRITZ CONTI

Conti lascia la mamma Lalla, l'amata Lella, Guido, Francesca e Franca. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 11,30, nella chiesa dei frati di Billiemme.