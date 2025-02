Scontro tra due auto all'incrocio di piazza Camana, un ferito incastrato tra le lamiere

Incidente stradale, all'angolo tra via Tripoli e via San Cristoforo, poco dopo le 21,30 di venerdì sera. Nello scontro tra due mezzi, una persona + rimasta ferita e intrappolata nella vettura a bordo della quale stava viaggiando e che si è scontrata con un altro mezzo.

Per estrarre il ferito è stata necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli: il personale di viale dell'Aeronautica ha provveduto a estrarre un ferito dalla vettura grazie a tecniche di primo soccorso sanitario per affidarlo al personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto Polizia e Carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi.