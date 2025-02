Cigliano: 32 anni dopo, il ritorno del Carnevale

Sono passati trentatrè anni dall’ultima edizione del carnevale ciglianese: era il 1992. La manifestazione resta viva grazie alla fagiolata organizzata dalla Pro Loco. Il ritorno del carnevale oggi è una bella realtà.

Il sindaco Giorgio Testore, durante la presentazione, ha sottolineato: -E’ un obiettivo del nostro programma, si tratta di un momento di festa, di socializzazione nel quale coinvolgere tutti i ciglianesi dai piccoli ai più grandi. Ho chiesto alla Pro Loco ed a tutte la associazioni di pensarci e di partecipare. Ringrazio oltre alla Pro Loco, Soms, Sogni Scalzi, i commercianti ciglianesi e la Filarmonica, che partecipano attivamente all’organizzazione della manifestazione. Una menzione particolare ai giovani di Cigliano ed al gruppo dei coscritti che hanno aderito al progetto con entusiasmo. Il carnevale riparte dalle tradizioni, dalla Regina e dal Generale affiancate da altre maschere tra cui il Marchese e la Marchesa, derivate da un contesto storico risalente ai tempi del marchesato Villa di cui Cigliano faceva parte. Saranno interpretate dal padrino dei coscritti Andrea Rigazio e dalla madrina Sara Donà, inoltre viene introdotta la figura del Gran cerimoniere, oltre ad Alfieri e Dame legate ai rioni del paese. A questo proposito spero che ciò sia il seme per far rivivere il Palio.-

Enzo Autino, presidente della Pro Loco: -Sono contento che riprenda il carnevale e di vedere che si è creato un gruppo sostenitore con la collaborazione dei giovani. Mi sembra di tornare al 1979 con il Comitato dedicato. Ora siamo pronti per partire con questa rinnovata iniziativa.-

Fabiola Vecchio coordinatrice dell’associazione Sogni scalzi: -Per noi è il primo anno di partecipazione, c’è stata immediatamente sintonia con tutti.- Fabrizio Fontana rappresentante della Filarmonica:-Abbiamo sempre cooperato con la Pro Loco, ora l’aspetto è stato ampliato e con la nostra formazione i Tamblaneros proporremo musiche ballabili della tradizione popolare.-

Sara Donà portavoce dei giovani: -E’ l’opportunità per far sentire la nostra voce, per vivere la nostre esigenze e sentirci rappresentati. Speriamo sia un grande carnevale per tutti e l’inizio di una proficua collaborazione.-

Il programma

- Dal 21 febbraio Carnevale in vetrina: esposizione fotografie dei carnevali del passato presso le attività commerciali.

- 21 febbraio, salone della SOMS, ore 21: serata con filmati storici e musica con il gruppo musicale I Tamblaneros

-7 marzo, salone polivalente, ore 21: Regine, Generali, Alfieri e Dame del tempo che fu, serata di fotografie, racconti e musiche dei personaggi del carnevale di Cigliano

-14 marzo ore 9,30 Visita delle maschere agli ospiti della RSA e scuole

- ore 20,45 presso il municipio: cerimonia di consegna delle chiavi del paese

- ore 21 presentazione della Regina del carnevale e del Generale, dal balcone del municipio, a seguire, presso il salone polivalente: ballo in maschera con raccolta fondi per Greta. Biglietto ed Euro 5,00 interamente devoluto in prevendita. Rinfresco dai Commercianti Ciglianesi

-15 marzo ore 15 presso il salone polivalente: ballo in maschera dei bambini

-16 marzo ore 9,30 fagiolata con banda e corteo mascherato con carrozze e cavalli

-ore 13 pranzo di chiusura alla SOMS