Dal presidente dell'Alessandria le scuse per i danni al Piola. «Ma non c'è stata alcuna minaccia»

Il presidente dell'Alessandria Calcio, Antonio Barani, è intervenuto in via ufficiale dopo le polemiche seguite ai danni riportati dallo stadio Silvio Piola di Vercelli al termine della partita Alessandria - Cuneo. Barani, in particolare, respinge le accuse di aver minacciato membri dello staff della Pro Vercelli.

«In seguito ai recenti fatti avvenuti a Vercelli, in occasione della finale di Coppa Italia Eccellenza, desidero informare che nella giornata di giovedì 5 febbraio ho avuto un confronto telefonico sia con Mauro Foschia, presidente Lega Nazionale Dilettanti Piemonte – Valle d’Aosta, sia con Ludovic Deléchat, presidente della Pro Vercelli. Abbiamo affrontato con la dovuta calma e professionalità le questioni emerse, e le parti procederanno in modo collaborativo nella risoluzione degli spiacevoli disagi da noi causati, di cui mi scuso. Desidero inoltre sottolineare che le accuse di presunte minacce rivolte a membri dello staff della Pro Vercelli sono prive di fondamento e, a tal riguardo, ho già intrapreso le azioni necessarie nelle sedi competenti per tutelare la mia reputazione e l’integrità dell’Alessandria Calcio».