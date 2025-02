Ex Opn: dagli studenti del Politecnico proposte di rigenerazione

«Ringraziamo l’architetto Ferraris di Consulta per aver creato questo importante collegamento con il Politecnico – commenta Ricci – L’ex Opn, costruito negli anni '30 e dismesso negli anni ’90 dopo l’emanazione della legge Basaglia, è di fatto una ‘Cittadella nella città’ con una collocazione strategica, alle porte di Vercelli. Nonostante il degrado in cui versano gli edifici presenti, vanta al suo interno un patrimonio verde di valore naturalistico e ha un elevato potenziale grazie al quale ben si presta a progetti di rigenerazione, come confermato anche dagli stessi docenti con cui ho avuto il piacere di effettuare il sopralluogo. Il nostro obiettivo è di valorizzarlo in tal senso».