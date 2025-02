Offerta di lavoro: Gruppo Marazzato cerca autisti

Gruppo Marazzato ricerca autisti patente C o E, anche senza esperienza, per ampliamento organico. Richiesta disponibilità a lavoro nel weekend saltuario. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di indeterminato. Retribuzione competitiva e in linea con standard del settore. Formazione a carico dell'azienda, piani di welfare strutturati e benefit aziendali. Invia il tuo CV a candidature@gruppomarazzato.com