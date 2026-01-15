Neurologia, in servizio il nuovo primario

Nuovo direttore per la Neurologia dell’ASL Vercelli. È il dottor Carlo Civardi che ha preso servizio al Sant’Andrea, a partire dal nuovo anno.

Il nuovo primario proviene dall’Ospedale di Ivrea dell’ASL TO4, dove prestava servizio dal 2016 dopo aver iniziato la sua attività professionale, per quasi 18 anni, all’AOU Maggiore della Carità di Novara, dove la quale si è specializzato in Neurologia. Tra il ’98 e il ’99, per conto del Maggiore, ha trascorso un anno a Londra svolgendo poi fra il 2000 e il 2012 attività di docenza universitaria all’Università del Piemonte Orientale pubblicando numerose relazioni scientifiche. Il suo arrivo è un passo fondamentale per la riorganizzazione di un reparto pesantemente segnato dalla mancanza di personale medico e oggetto, nelle scorse settimane, di un'interrogazione in Regione.

«L’arrivo di un nuovo primario con una lunga esperienza sul campo rappresenta un’importante novità per la Neurologia – commenta il direttore generale dell’Asl Vc, Marco Ricci - ed è frutto di un percorso pensato per il rilancio del reparto, che complessivamente ha impegnato l’Asl per oltre un anno fra la ricerca di nuovi specialisti e l’assegnazione dell’incarico di direttore della struttura. Cogliamo l’occasione per dare pubblicamente il benvenuto nella nostra Asl al dottor Civardi. Da parte della Direzione gli confermiamo disponibilità e supporto massimi, anche nella ricerca di nuove forze da inserire nello staff di reparto, che continueremo a percorrere sulla base di tutte le formule di collaborazione consentite a livello normativo».

Attualmente la Neurologia, oltre che sul nuovo direttore, può contare su un organico di due specialisti strutturati: uno attivo all’ospedale di Borgosesia (per attività ambulatoriale, di consulenza e diagnostica tramite ecodoppler ed elettroencefalogramma), l’altro attivo su Vercelli, dove sono presenti anche alcuni liberi professionisti. A Vercelli il reparto dispone di 17 posti letto per la degenza. Inoltre è attivo il Day hospital, con l’ambulatorio dedicato alle persone affette da sclerosi multipla.

La Neurologia collabora a stretto contatto principalmente con altre tre Strutture: il Pronto soccorso per la gestione degli ictus (nel territorio dell’ASL VC c’è un tasso di ospedalizzazione di circa 400 casi a biennio), la Radiodiagnostica (ricordiamo che il Sant’Andrea è stato il primo Ospedale Spoke e tra le prime realtà ad aver attivato e ad utilizzare quotidianamente la nuova piattaforma regionale di telemedicina basata su intelligenza artificiale per la gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico) e con la Riabilitazione funzionale per accelerare i tempi di recupero dei pazienti.