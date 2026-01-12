La Fiaccola Olimpica passa da Vercelli

E' tutto pronto per il passaggio della Fiaccola Olimpica da Vercelli: «un momento di grande rilevanza sportiva, sociale e simbolica», dicono dal Comune. Martedì 13 gennaio, Vercelli sarà protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Il transito rappresenta, non solo l’omaggio allo Sport e ai suoi valori universali, è anche l’occasione di grande orgoglio per la comunità, chiamata a condividere l’evento di risonanza internazionale. L'arrivo della Fiaccola è previsto per le 13,45 alla rotonda di corso Torino nella zona dei centri commerciali. Da lì attrsaverserà la città, con un momento particolare di accoglienza in piazza Cavour.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la massima sicurezza, il Comune informa che sono stati adottati specifici provvedimenti in materia di viabilità.

Dalle 13 alle 15, in piazza Cugnolio sarà temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli del convoglio di scorta alla Fiamma Olimpica.

A partire dalle 13,45, lungo l’intero itinerario del percorso, la circolazione veicolare sarà temporaneamente interrotta al solo passaggio del tedoforo, per poi essere immediatamente ripristinata. L’itinerario coinvolgerà le seguenti vie e piazze: corso Torino, corso Prestinari, piazza Mazzucchelli, piazza Paietta, corso Garibaldi, piazza Roma, corso De Gasperi, piazza Sant’Eusebio, corso Italia, via Vinci, via Gioberti, piazza Cavour, via Cavour, corso Libertà e piazza Cugnolio.

«L’Amministrazione invita i cittadini a partecipare numerosi, a collaborare nel rispetto delle disposizioni previste e a vivere con entusiasmo una giornata importante per Vercelli - proseguono dal Comune -. Il passaggio della Fiamma non è solo un momento sportivo, è infatti una vera e propria festa della comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno dei valori olimpici».