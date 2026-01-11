Favorire la cultura della doazione, accordo tra Provincia e Aido

E' stato siglato venerdì 9 gennaio il Protocollo di collaborazione tra la Provincia di Vercelli e Aido - Associaizone per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, sezione provinciale “Aldo Ozino Caligaris” OdV Vercelli. Il Sistema Informativo Trapianti riporta, a oggi, 65.563 dichiarazioni di volontà raccolte in Provincia di Vercelli, di cui 43.501 positive (pari al 66,3%); in Piemonte, le donazioni di organi hanno registrato aumenti importanti, confermando la qualità e l’efficienza della rete sanitaria, ma sono ancora tante le motivazioni di dissenso frutto della disinformazione.

«Questa firma rappresenta l’inizio di una condivisione d’intenti importante. L’amministrazione provinciale sarà al fianco di Aido per promuovere iniziative volte all’educazione alla donazione degli organi, per arrivare a scelte consapevoli e informate dal valore solidale e imano immenso. La nostra Regione è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in termini di trapianti e negli ultimi anni le donazioni sono aumentate: questo ci fa ovviamente ben sperare ed essere convinti che anche questa collaborazione porterà i risultati attesi», dice il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino.

«La Provincia di Vercelli ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno fondamentale a favore della cultura della donazione. Insieme cercheremo di mettere in campo gli strumenti per arginare il problema dei “no” al rilascio della carta d’identità organizzando, nei prossimi mesi, incontri con le amministrazioni comunali. Il nostro impegno è lavorare affinché ogni cittadino possa scegliere in modo consapevole e libero», afferma il presidente della sezione provinciale “Aldo Ozino Galigaris”, Marcello Casalino.