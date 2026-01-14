La riproduzione del rosone di Sant'Andrea offerta a Papa Leone

Un’udienza concessa a una rappresentanza di Anci ha permesso al presidente della Provincia di Vercelli e presidente Anci Piemonte, Davide Gilardino, di incontrare Papa Leone XIV e fare un omaggio che è insieme simbolo di un territorio e della cristianità. «Rappresentare i sindaci del Piemonte davanti al Santo Padre è stata una grande emozione - dice Gilardino -. Ho avuto l’onore di consegnare personalmente una riproduzione del rosone della basilica di Sant’Andrea in ricordo di Sant’Eusebio, primo vescovo del Piemonte e patrono dello stesso oltre che di Vercelli».

Ricordando come il vercellese abbia avuto indubbiamente una forte rilevanza religiosa, Gilardino aggiunge: «L’incontro è stato occasione anche per sottolineare il ruolo importante e delicato degli amministratori, per cui serve mantenere l’umanità sapendola coniugare alla concretezza dell’attività. Tutti noi continueremo a lavorare e collaborare nell’interesse del bene comune cercando di non dimenticare le problematiche che affliggono i nostri cittadini e le esigenze che ne derivano».