 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 17:23

La riproduzione del rosone di Sant'Andrea offerta a Papa Leone

L'omaggio consegnato dal presidente di Anci Piemonte, Davide Gilardino, nel corso dell'udienza concessa dal Santo Padre

La riproduzione del rosone di Sant'Andrea offerta a Papa Leone

Un’udienza concessa a una rappresentanza di Anci ha permesso al presidente della Provincia di Vercelli e presidente Anci Piemonte, Davide Gilardino, di incontrare Papa Leone XIV e fare un omaggio che è insieme simbolo di un territorio e della cristianità.  «Rappresentare i sindaci del Piemonte davanti al Santo Padre è stata una grande emozione - dice Gilardino -. Ho avuto l’onore di consegnare personalmente una riproduzione del rosone della basilica di Sant’Andrea in ricordo di Sant’Eusebio, primo vescovo del Piemonte e patrono dello stesso oltre che di Vercelli». 

Ricordando come il vercellese abbia avuto indubbiamente una forte rilevanza religiosa, Gilardino aggiunge: «L’incontro è stato occasione anche per sottolineare il ruolo importante e delicato degli amministratori, per cui serve mantenere l’umanità sapendola coniugare alla concretezza dell’attività. Tutti noi continueremo a lavorare e collaborare nell’interesse del bene comune cercando di non dimenticare le problematiche che affliggono i nostri cittadini e le esigenze che ne derivano». 

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore