Pro Vercelli - Brescia: strade chiuse e divieti di sosta

Il Comune informa che, in occasione dell’incontro calcistico Pro Vercelli-Union Brescia, in programma domenica 18 gennaio alle ore 14.30 allo stadio Silvio Piola, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento sportivo, saranno adottati provvedimenti temporanei alla viabilità, in aggiunta alle consuete disposizioni in vigore durante le partite interne della squadra cittadina.

Dalle ore 11,30 e sino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, a eccezione di quelli al seguito della tifoseria della squadra ospite, nelle vie Agordat, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; Asmara, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; Massaua, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza.

I provvedimenti si rendono necessari per consentire l’afflusso e il deflusso in sicurezza dei tifosi e per agevolare le attività delle forze dell’ordine e del personale preposto ai servizi di controllo.

«Si invitano i residenti, i commercianti e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a rimuovere per tempo i veicoli in sosta nelle aree interessate e a programmare eventuali spostamenti utilizzando percorsi alternativi», aggiungono dal Comune confidando nella collaborazione dei residenti.