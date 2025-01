Velo Club, la stagione parte da Alassio - foto

Con la partecipazione di gruppo alla Randonèe del Muretto di Alassio il Velo Club Vercelli ha aperto ufficialmente il nuovo anno ciclistico.

I 10 compagni di squadra hanno preso il via della manifestazione non competitiva con partenza alla francese, organizzata dal Gruppo Sportivo Ponente Ligure, alle ore 8:30 sotto un tiepido sole e temperature miti, pur con le strade ancora bagnate dai violenti acquazzoni della notte precedente. Temperature che sono via via salite attestandosi a 15°, un clima mite che con la vicinanza costante del mare ha accompagnato gli oltre 200 iscritti per tutta la giornata.

Il percorso prevedeva l'andata e il ritorno sulla Statale Aurelia fino a Bordighera, con il passaggio sia all'andata che al ritorno sui 3 capi di Imperia (Mele, Cervo e Berta) e le scalate all'andata delle "mitiche" salite della Cipressa e del Poggio, percorse ogni anno dalla corsa Milano-Sanremo. Quindi per chi sceglieva il percorso medio da 130 km la pedalata si concludeva ad Alassio, mentre chi si voleva cimentare nel lungo da 200 km doveva continuare fino a Varigotti e poi tornare indietro fino ad Alassio.

Erano previsti punti di controllo e ristoro a Cipressa, Poggio, Bordighera, Albenga e Varigotti.

2 forature in pochi km occorse a Silvia Coda non ha fermato il drappello rosso blu che ha continuato la sua marcia per completare il percorso medio in 6 ore e 30, mentre il quintetto composto da Greco, Levantesi, Sanzone e le ammirevoli cicliste Coda e Valeria Ubertino hanno allungato di ulteriori 70 km per completare il lungo, giungendo ad Alassio dopo il tramonto.

Nel mentre Piero Sanzone (76 anni) non iscritto alla manifestazione, completava il suo personale giro di 105 km con Poggio e Cipressa, in attesa dell'arrivo dei compagni.