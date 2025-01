Gattinara dice addio a Bruno Caraceto, ex assessore e figura di spicco delle Acli

Le Acli di Gattinara dicono addio a Bruno Caraceto, figura storica importantissima nella storia del circolo locale dell'associazione lavoratori cattolici. Caraceto aveva 93 anni era presidente onorario del sodalizio che, per molti anni, aveva guidato come presidente operativo. Per motivi di salute aveva lasciato l'attività pubblica da diversi anni ma, oltre al servizio nel volontariato cattolico, fino alla fine degli anni '80 era anche stato impegnato nell'amministrazione comunale nelle file della Democrazia Cristiana. Rivestì, tra l'altro, l'incarico di assessore all'Ambiente e fu tra i promotori delle primissime giornate ecologiche comunali, coinvolgendo cittadini e associazioni nelle attività di pulizia straordinaria dei boschi intorno al centro abitato.

Tra gli anni '90 e fin dopo il 2000 in poi si era impegnato nelle Acli, guidando anche il Circolo gattinarese, fino a che età e salute gli avevano consentito.

«Era sempre presente e disponibile verso chiunque - ricorda Giuliano Bugnolo, a sua volta già presidente del Circolo Acli -. Avrò sempre impresso nella memoria il suo appoggio costante in ogni occasione, quel suo bellissimo e rispettoso modo di fare con le persone e il suo sorriso. Bruno ci mancherà davvero tanto».