Ambiente, inquinamento e salute: cosa dire e cosa fare per la salute dei più fragili

L’informazione su di un tema sempre attuale come l’inquinamento deve essere precisa e facilmente fruibile dai cittadini, che possono mettere in atto opportune misure per attenuarlo. A questo scopo il Lions Club di Vercelli, presieduto da Michela Trada, e la sezione vercellese dell’Isde, (International Society of Doctors for Environment), presieduta dalla pediatra Elena Uga, hanno organizzato, con il sostegno di alcuni sponsor, un convegno a ingresso libero che si terrà in Seminario sabato 20 aprile dalle 8,45 alle 13.

L’incontro è destinato non solo ai medici, che ben conoscono le cause ambientali di molte malattie, ma anche a tutte le persone che vogliono capire meglio il rapporto, talora molto stretto, tra fattori ambientali e salute umana. Qualificati medici, soci dell’Isde, tra i quali il presidente nazionale Roberto Romizi, e dell’Associazione Culturale Pediatri, illustreranno, con rigore scientifico ma con linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori, gli effetti sulla nostra salute del clima e degli inquinanti presenti in aria, acqua, cibi, vestiti e perfino nei cosmetici, fornendo anche utili indicazioni pratiche per minimizzare i rischi, particolarmente alti per la popolazione infantile e i ragazzi in fase di crescita.

«Il degrado ambientale è sempre più grave e soltanto le azioni responsabili di ognuno di noi, comuni cittadini, medici, aziende private, istituzioni, enti locali, decisori politici, possono limitare i danni che l’homo “sapiens” ha inferto al nostro pianeta, e, conseguentemente, anche alla nostra salute - spiegano gli organizzatori . Nell’ambito del convegno il Lions Club donerà a ognuna delle scuole secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi vercellesi 10 copie del libro “Bambini e Inquinamento: cosa c’è da dire e cosa possiamo fare», curato dalla dottoressa Uga.