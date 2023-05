Vercellese al voto: le sfide nei 12 Comuni che eleggono il nuovo sindaco

E' Trino il centro più popoloso nel quale si vota, oggi e domani, per il rinnovo del Consiglio comunale. Occhi puntati, dunque, sulla sfida tra il sindaco uscente Daniele Pane (sostenuto da una lista civica di centro destra) e lo sfidante Alessandro Demichelis (centro sinistra). Sfida a due anche a Livorno Ferraris: dopo l'uscita dall'agone politico di Stefano Corgnati (in predicato di correre per la carica di rettore del Politecnico di Torino), sono l'attuale vicesindaco Franco Sandra e il luogotenente in congedo dei Carabinieri, Matteo Capizzi a candidarsi per la successione.

Ancora una corsa in solitaria, invece, a Serravalle per Massimo Basso, in corsa per il quarto mandato: la sfida, per lui, è superare il quorum del 40%.

Un impegno condiviso anche dal collega Gian Mario Morello, in corsa per il terzo mandato come sindaco di Balocco; da Claudio Tambornino, che punta alla riconferma a Caresana e, in Valsesia, da Roberto Sacchi unico candidato al Comune Ad Alto Sermenza e a Cellio con Breia, dove corre Daniele Todaro. Sfida al quorum anche per Antonella Deregis, unica candidata alla guida del Comune di Scopello.