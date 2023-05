Ultima gara dell'anno della PFV Under 14

CAMPIONATO UNDER 14 –

2^ fase di Coppa Piemonte

Girone “Unico” – 7^ giornata (girone di sola andata)

Mercoledì 17 maggio 2023 ore 19,30 –a Savigliano

ABC Gators Savigliano -Pallacanestro Femminile Vercelli 55-24

(parziali 14-5; 28-11-34-15)

Tabellino PFV: Stile 6; Trotti 8; Ferla; Stacchini 2; Zannini 2; Bari; Lahmidi 2; Mura 2; Fall A 2; Valentini;. All.re Davide Simone.

Si è concluso con il posticipo di mercoledì 17.5 anche il campionato Under 14, e le ragazze della PFV hanno giocato l’ultima partita di quest’anno in quel di Savigliano, contro ABC Gators, rimediando una sconfitta per 55-24.

La squadra di Davide Simone non ha cominciato certamente nel migliore dei modi la gara, sbagliando molto in attacco pur tenendo abbastanza in difesa, ma comunque finendo sotto 14-5 già alla fine del 1° quarto.

Anche nel secondo periodo le vercellesi palesavano evidenti difficoltà in fase realizzativa e le padrone di casa ne approfittavano per dilatare il proprio vantaggio che, a metà match, era di 28-11.

Nella ripresa entrambe le formazioni tiravano il fiato, mostrando un po’ di stanchezza e segnavano con il contagocce: 6-4 il parziale del periodo e 34-15 lo score al 30’.

Gli ultimi dieci minuti di gara non cambiavano certamente le cose in campo, consentendo soltanto a Gators di ampliare lo scarto, sino alla sirena che sanciva il punteggio finale di 55-24.

A prescindere dal risultato negativo odierno, in ogni caso, il campionato del gruppo Under 14 (ragazze del 2009 con alcuni inserimenti di nate nel 2010) ora terminato è da considerarsi senz’altro positivo a tutti gli effetti.

Dopo un inizio di stagione un po’ titubante, invero, le giovani e giovanissime PFV hanno mostrato concreti miglioramenti nel modo di stare in campo e di affrontare le gare, anche quelle obiettivamente difficili, pur alternando alti e bassi nel rendimento e nelle prestazioni, come è normale che sia alla loro età.

Quello che era un gruppetto di ragazzine che giocavano a basket, infatti, ha intrapreso con decisione la strada per diventare una squadra, è questo è certamente un risultato importante in prospettiva, nell’ambito di una progressiva e corale crescita del settore giovanile della PFV, e va indubbiamente ascritto a merito dell’allenatore Davide Simone e di tutto lo staff.