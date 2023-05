Imu agricola: accolti i ricorsi di Confagricoltura Vercelli

Chiarita dalla Cassazione l’annosa questione relativa all’Imu agricola laddove i conduttori, coltivatori diretti, erano anche percettori di pensione e/o coadiuvanti nell’ambito dell’azienda agricola.

Questa tematica è stata sollevata anni fa da alcuni Comuni Vercellesi che avevano emesso avvisi di accertamento a danno di agricoltori, appunto coadiuvanti e/o pensionati, in quanto sostenevano erroneamente che il reddito da pensione potesse far perdere l’esenzione Imu, oltre a sostenere tesi non condivisibili rispetto alla diretta conduzione dei fondi da parte dei coadiuvanti.

Dopo il I e II grado di giudizio, sono di questi giorni le prime pronunce della Cassazione che accolgono i ricorsi dei contribuenti respingendo definitivamente le tesi sostenute dai Comuni accertatori.

Questo soprattutto grazie all’intervento di Confagricoltura Vercelli e Biella che, nel frattempo, ha proposto e ottenuto un importante chiarimento legislativo con effetto interpretativo che ha consentito alla Corte Suprema di sentenziare a favore del contribuente chiarendo appunto che i requisiti sussistevano fin dall’origine.