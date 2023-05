Ex 18, il Comune cerca un nuovo gestore

Ex 18: Il Comune è alla ricerca di un nuovo gestore per il padiglione di via Viotti, al momento inutilizzato dopo la chiusura della caffetteria. Sul sito istituzionale è stato aperto un bando di raccolta delle candidature da parte di aziende interessate alla gestione degli spazi al piano terra e del primo piano: entro il 15 giugno chi è interessato può presentare il proprio progetto (clicca QUI per scaricare i documenti).

Recuperato nell'ambito del piano di riqualificazione urbana che ha interessato l'area dell'antico ospedale, l'Ex 18 era stato il primo edificio a essere riutilizzato, a partire dal 2018, con l'apertura della caffetteria che, lo scorso anno, ha chiuso i battenti.