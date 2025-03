Santhià: dopo 90 anni chiude la Ferramenta Pistono

Santhià saluta un'attività storica che, per tre generazioni, ha rappresentato un punto di riferimento per la città, per la Pro loco e per il mondo del Carnevale. Dopo 90 anni la Ferramenta Pistono abbassa le serrande definitivamente. Da Ovidio a Mario a Fabrizio: il negozio della famiglia Pistono si è portato dietro tanti ricordi. Ora è arrivato il momento della pensione anche per l'ultimo titolare del punto vendita, il conosciutissimo presidente della Pro loco di Santhià.

Per i saluti, da corso Nuova Italia sono passati l'Amministrazione Comunale con Ascom Vercelli, la Pro Loco, una rappresentanza della Banda Cittadina e di diverse compagnie carnevalesche: «Il ricordo di quest'attività commerciale rimarrà vivo nelle strade della nostra città e nei cuori di chi l’ha frequentata», commentano dall'amministrazione comunale.