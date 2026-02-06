«Il sindaco si farà sosterene anche dall'estrema destra?»

Riceviamo e pubblichiamo.
Apprendiamo che il Consiglio Comunale di Vercelli vedrà seduto in aula un rappresentante del movimento di estrema destra affacciatosi di recente sul panorama politico nazionale. Esponente che, prima del cambio di partito, sedeva già tra le file di maggioranza, a sostegno del Sindaco. Una neonata forza politica che, scommettendo sull’estremismo, nasce dichiaratamente con l’ambizione di posizionarsi alla destra della destra. Impresa di per sé non banale, considerato il profilo del partito che già governa l’Italia.
Non ci interessa giudicare le scelte dei singoli, che hanno sufficientemente coscienza per valutare il significato delle proprie azioni. Quello che, da consiglieri comunali, ci interessa giudicare, è se il Sindaco della nostra città ritenga o meno di voler essere sostenuto, nella sua maggioranza, da esponenti di questo movimento.
In questo momento Vercelli è rappresentata a Roma da un deputato che già appartiene a questo partito, primo e ad ora unico esponente in Parlamento.
Il Sindaco ha già accettato di farsi sostenere alle elezioni da questa destra, nonostante il suo passato socialista. Accetterà anche di avere il sostegno in maggioranza di chi si richiama a presunti valori che rimandano agli anni più bui della storia d’Italia?
Viviamo in un periodo storico in cui la politica e il potere sembrano potersi permettere qualunque cosa per costruire il proprio consenso, a partire dal giocare irresponsabilmente con gli estremismi. Col rischio di non riuscire più a controllarli.
Chi possiede senso delle istituzioni ha il dovere di alzare la testa.