Locarni lascia la Lega per Futuro Nazionale

«A Vercelli nasce il primo nucleo fondativo di Futuro Nazionale. Una destra che farà la destra, senza annacquamenti, senza complessi e senza chiedere scusa per ciò che pensa». Lo dichiara l’onorevole Emanuele Pozzolo, annunciando ufficialmente la costituzione del primo nucleo fondativo di Futuro Nazionale, la destra del movimento guidato da Roberto Vannacci, nel territorio vercellese.

Fin da subito aderiscono al progetto per primi Giancarlo Locarni, proveniente dalla Lega, già assessore e attuale consigliere comunale di Vercelli; Margherita Candeli, già consigliere comunale di Vercelli; Galliano Zenti, già impegnato politicamente nelle file di Forza Italia; e Michele Altamura, già militante della Lega e aderente ai Club Vannacci.

«Futuro Nazionale nasce per costruire una destra non omeopatica, ma reale. Una destra che dice fino in fondo quello che pensa, senza chiedere autorizzazioni e senza aspettare giustificazioni da nessuno. Affronteremo di petto i temi che altri aggirano: sicurezza, famiglia, immigrazione, identità. Questa è una destra che non arretra», prosegue Pozzolo.

«Partiamo dai territori, dai comuni e dalle province, per rafforzare le regioni, lo Stato nazionale e arrivare fino in Europa. Futuro Nazionale nasce per sostenere con forza e coerenza l’azione politica di Roberto Vannacci. Da Vercelli prende forma un percorso politico forte, che non intende farsi normalizzare da nessuno», conclude l’onorevole Pozzolo.