Giornata dei buoni pareggi per Virtus, Trino e Cigliano

Promozione

Grande prestazione della Virtus Vercelli a Casale: in vantaggio con Federici i gialloneri sono raggiunti al 79’ da Mullici. Ricordiamo che il Casale ha sin qui subito solo 7 reti. Pareggio anche per il Trino. Accade tutto nel secondo tempo: prima va a rete Mercandino mentre nei minuti di recupero impatta Viscomi. Trino a centroclassifica con 33 punti.

Casale – Virtus Vercelli 1-1, Lb Trino – Ornavassese 1-1



Lb Trino: Cascardo; Balocco, Pomati, Meo Defilippi (dall’88’ Ndiaye), Ciraulo; Buscaglia, Onorato, Petrocelli; Mercandino (dall’83’ Conti), Brugnera, Volpatto (dall’89’ Troplini).

A disposizione: Porta, Gaita, Mocca, Virga. All. Semenzin

Prossimo turno: Virtus Vercelli – Juve Domo, Dufour Varallo – Lb Trino

1^ Categoria

Il Cigliano ferma la capolista Valle Elvo riacciuffandola a pochi minuti dal termine. La partita è stata equilibrata e forse ai punti avrebbe meritato la vittoria il team di Calandra. Invece per poco un episodio non condanna i giallorossi. Il forcing finale però ha premiato l’intraprendenza dei nostri con Actis Grosso che indovina la botta decisiva (traversa e rete). Vittoria del Livorno/Bianzè che si impone sull’Agliè Valle Sacra con reti di Colla in apertura e di El Azhari. Nota a parte il Leinì ottiene i primi punti del campionato vincendo con la quotata Bosconerese, proprio il Leinì sarà il prossimo avversario del Cigliano. Nel girone F la Pro Palazzolo batte lo Junior Torrazza (gol di Augusti) e sale al secondo posto in classifica.

Risultati: Cigliano – Valle Elvo 1-1, Livorno/Bianzè – Agliè Valle Sacra 2-1, Pro Palazzolo – Junior Torrazza 1-0

Prossimo turno: Leinì – Cigliano, Saint Christophe – Livorno/Bianzè, San Giacomo Chieri – Pro Palazzolo