Il basket vercellese festeggia i 100 anni di Giorgio Bongiovanni

Giorgio Bongiovanni che festeggia le 100 candeline e, a destra, un'immagine con la moglie, Franca Ronchetti (mancata nel 2018).

Il basket vercellese si unisce ai festeggiamenti a Giorgio Bongiovanni, che ieri 4 marzo ha messo a segno un canestro favoloso raggiungendo il traguardo dei 100 anni.

La sua presenza con la maglia del Faini risale alla stagione 1962-63 quando i vercellesi arrivarono a giocarsi la promozione in serie A. Bongiovanni vantava una lunga e prestigiosa carriera con il Gira Bologna oltre a 50 presenze in Nazionale, alla medaglia di bronzo ai Giochi del mediterraneo del 1951, alla partecipazione alle Olimpiadi del 1952 ed a due Europei (1951 e 1953). Sposato con Franca Ronchetti (mancata nel 2018), anch'ella giocatrice di pallacanestro vincitrice di 7 scudetti (4 con la Comense e 3 con il Fiat Torino).