Furti di bici e monopattini in città: due denunce, recuperati 9 mezzi

Biciclette, bici elettriche e monopattini elettrici nel mirino di ladri che, in pochi mesi, hanno razziato il centro di Vercelli. Scorribande oggi finite dopo che un'inchiesta deI Carabinieri ha portato alla denuncia di due persone.

Dallo scorso dicembre il personale di via Salvatore Vinci ha lavorato predisponendo mirati servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto di questa -ma anche di altre - condotte predatorie che turbano la tranquillità dei cittadini vercellesi: servizi svolti sia in uniforme che in borghese, che hanno interessato luoghi sensibili, dove sono stati commessi i furti in questione. I risultati sono arrivati nella giornata di venerdì scorso, quando i militari della Sezione Operativa hanno intercettato due soggetti, uno dei quali già noto alle Forze di Polizia, intenti ad asportare una mountain bike dall’interno del cortile dell’Istituto Scolastico Agrario Galileo Ferraris.

All’atto del controllo, nel momento in cui sono stati fermati, uno dei due individui ha opposto resistenza attiva agli operanti ferendone lievemente uno nel vano tentativo di darsi alla fuga. Lo sviluppo delle successive attività investigative attraverso una comparazione con gli elementi già acquisiti, ha permesso ai Carabinieri di ritenere che i due soggetti siano fortemente indiziati di almeno altri quattro episodi di analoghi furti verificatisi nei giorni precedenti.

Inoltre, i militari sono riusciti a individuare, all’interno di uno scantinato di una palazzina in periferia, il magazzino/garage dove sono state nascoste le biciclette e i monopattini oggetto delle recenti razzie, rinvenendo e recuperando 9 biciclette, tra elettriche e a pedalata ordinaria, nonché un monopattino elettrico.

Sono in corso le attività per risalire ai legittimi proprietari. A tal proposito i Carabinieri della Compagnia di Vercelli invitano tutti i cittadini che abbiano subito furti di biciclette e/o monopattini elettrici a recarsi negli uffici ubicati in via Salvatore Vinci, muniti di fotografie o altri elementi che possano permetterne l’esatto riconoscimento e procedere eventualmente la restituzione, contattando preventivamente il personale della Sezione Operativa della Compagnia di Vercelli al numero 0161.6101.

I presunti responsabili sono stati quindi denunciati a piede libero per furto, resistenza e lesioni a P.U.