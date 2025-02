Verso Pro Vercelli - Novara: città blindata. Divieti di sosta e transito

Misure di sicurezza ampliate, lunedì, in occasione del derby tra Pro Vercelli e Novara. In occasione della partita di andata, lo scorso settembre, si registratorono disordini e l'assalto, da parte di un gruppo di ultrà della Pro, al bar ritrovo dei tifosi avversari.

In questi giorni, Prefettura, Questura e Comune hanno varato alcuni provvedimenti straordinari oltre a quelli normalmente in vigore in occasione delle partite interne della Pro.

Lunedì, dalle 17 sino a cessate esigenze, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a eccezione di quelli al seguito della tifoseria della squadra ospite nelle seguenti vie: via Agordat, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; via Asmara, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; via Rodi, tratto compreso tra via Massaua e corso De Gregori; via Tripoli, tratto compreso tra corso De Gregori e via Asmara.

Dalle 17 è vietata la sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: piazza Camana, ambo i lati dell’area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto

compreso tra via Manzoni e via S. Cristoforo); via Tripoli, ambo i lati del tratto compreso tra via Massaua e via Asmara; via Massaua, ambo i lati del tratto compreso tra viale Rimembranza e via Derna; corso De Gregori (compresi controviale e marciapiede lato civici pari); via S. Cristoforo, tratto da corso De Gregori a via Lucca – compreso controviale in fregio alla Questura; via Santorre di Santarosa, ambo i lati del tratto compreso tra via XX Settembre e via Menotti; via XX Settembre, ambo i lati del tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Manzoni; area di sosta sita in piazza Camana (lato parco); viale Rimembranza, carreggiata lato stadio, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Solferino e via Massaua.

Dalle 19 sino a cessate esigenze è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza Camana, area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto compreso tra via Manzoni e via S. Cristoforo); via XX Settembre, tratto compreso tra via S. di Santarosa e via Derna; via A. Manzoni, tratto compreso tra via Q. Sella e via XX Settembre; corso De Gregori; via S. Cristoforo, tratto compreso tra via Tripoli e via P. Lucca; via Rodi, tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; via Tripoli, tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; via Agordat, tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Asmara, tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Massaua, tratto compreso tra viale Rimembranza e via Derna; via Derna, tratto compreso tra via XX Settembre e via Crosa; via C. Menotti; viale Rimembranza, carreggiata lato stadio, tratto compreso tra piazza Solferino e via Massaua.

Infine, dalle ore 19 alle ore 20,30 in corso Marconi e in via Lagrange è temporaneamente vietato l’accesso dal lato di corso Torricelli/piazza Galilei. Dalle ore 19 sino a cessate esigenze: via Q. Sella, nel tratto compreso tra via A. Manzoni e via S. di Santarosa, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima; via S. di Santarosa, tratto compreso tra via Q. Sella e via XX Settembre, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima e via S. di Santarosa, tratto compreso tra via XX Settembre e via C. Menotti, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima.

Intanto, in una nota diffusa attraverso i social i gruppi di ultrà dei Novara hanno fatto sapere che diserteranno il match per protesta contro la decisione della federazione di posticipare l'incontro alla serata di lunedì.