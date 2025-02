Centro antiviolenza Eos: 2.600 euro grazie alle clementine anti-violenza

L'Associazione Donne e Riso di Vercelli in collaborazione con Soroptimist International Italia sede cittadina, ha consegnato 2.600 euro alle Politiche Sociali del Comune. La somma, ricavata dalla vendita delle clementine, è destinata al Centro vercellese antiviolenza Eos. «Questo gesto è carico di solidarietà e senso di coesione verso il territorio - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Viviamo in periodi difficili che, come purtroppo ho già avuto modo di sottolineare, vedono un’inasprirsi delle tensioni sociali».

Nell'ambito delle iniziative di solidarietà di genere, l'Associazione Donne e Riso ha avviato nel 2013 il progetto "clementine antiviolenza", mirato alla raccolta fondi attraverso la vendita, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, di Clementine I.G.P. donate dalle socie. L'idea nacque dopo il massacro, per mano del suo ex-fidanzato, in un agrumeto della piana di Sibari, in provincia di Cosenza, di una giovane studentessa di Corigliano Calabro, Fabiana Luzzi.

I fondi raccolti sono stati sempre destinati ai centri antiviolenza dei singoli territori. «Per noi - ha detto Alessandra Pitaro, dirigente delle Politiche Sociali di Vercelli, durante la conferenza stampa che si è tenuta giovedì sera in Comune - è un aiuto importante perché ci consente di disporre velocemente di beni di prima necessità per le vittime che si rivolgono al centro, sovente, anche con i loro bambini».

La nuova presidentessa di Soroptimist Vercelli, Patrizia Longo, ha ringraziato «l’ipermercato Carrefour, il suo direttore e collaboratori per la grande disponibilità e aiuto che ci hanno dimostrato. L’aver raggiunto questa cifra, che rappresenta un punto di partenza importante per il nostro Club, è anche merito loro».