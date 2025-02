Promozione: goleada del Trino. Torna a vincere la Virtus

Promozione

La Virtus Vercelli ritorna al successo avendo la meglio sull’Ornavassese (1-0) con la marcatura di Nalesso a metà del secondo tempo. Pareggio a reti inviolate per gli Orizzonti C.A. in casa della Juventus Domo. Goleada del Trino (5-0) sul Castellazzo Bormida; in rete Ciraulo, Mercandino e Vergnasco (tripletta). Con questo risultato il Trino sale al secondo posto, dietro all’Alessandria. Nel prossimo turno il Trino ospita la Novese, quindi Omegna – Virtus Vercelli e Orizzonti C.A. - Gattinara. Classifica girone D: Alessandria 39, Trino 37, Valli Borbera 36, Casale 35, San Damiano 34, San Mauro 34, San Mauro 33, Albese 31, Santostefanese 30, Sommariva Perno 29, Canelli, Gaviese 26, San Giacomo Chieri, Castellazzo Bormida 22, Gassino 20, Novese 18, Psg Pavarolo 12.

La copertina questa volta la merita il Cigliano, che batte la Crescentinese (2-0) e compie un passo importante verso la zona salvezza. E’ Filippo Germano con una doppietta a regalare ai giallorossi una vittoria che vale oro. Il Livorno/Bianzè continua la corsa verso i play-off mettendo k.o. il Trecate (1-0), in rete Lanza a 7 minuti dal termine. Momento difficile per la Pro Palazzolo fermata in casa dal Gaglianico (0-2). Morale ben diverso per il Santhià vittorioso sulla Biogliese Valdilana (2-1) con Ferrero protagonista. Prossimo turno: Cigliano – Valle Elvo, Borgolavezzaro – Crescentinese, Junior Torrazza – Santhià, La Vischese – Livorno/Bianzè, Ponderano – Pro Palazzolo.