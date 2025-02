Buche, dissesti e cedimenti. Pd e lista civica all'attacco sulle condizioni degli asfalti

Buche, asfalti danneggiati e cedimenti diventano oggetto di un'interrogazione del Pd e della lista civia Bagnasco sindaco.

«Numerosi cittadin hanno segnalato lo stato critico delle strade comunali, evidenziando la presenza di buche, cedimenti e dissesti che si acuiscono in particolar modo dopo le precipitazioni - rilevano i consiglieri comunali -. Dopo la pioggia, le strade di Vercelli peggiorino ampiamente il loro stato, con buche di varia dimensione che rappresentano un rischio concreto per l'incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti sia per i danni materiali ai veicoli che per il rischio di causare lesioni fisiche a persone, sollevando inoltre il quesito su chi debba rispondere per eventuali incidenti o danni derivanti da tali condizioni».

Il Pd rileva come risultino essere stati comunicati recentemente piani dettagliati o aggiornati riguardanti la manutenzione delle strade cittadine e per questo si chiede al sindaco e alla giunta «Quali siano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pianificati per il 2025 sulle strade urbane di Vercelli, e quali siano le tempistiche previste per la loro realizzazione; se esista un piano organico per la mappatura delle strade maggiormente danneggiate, corredato da priorità di intervento e criteri di valutazione delle criticità; se, oltre quelle messe a bilancio, siano previste ulteriori risorse, ad esempio tramite fondi regionali o statali, per affrontare questa problematica; se l’Amministrazione abbia avviato, o intenda avviare, un sistema strutturato per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini in merito alla sicurezza e alla manutenzione delle strade e quali misure l’Amministrazione intenda adottare per rispondere alle legittime preoccupazioni dei cittadini in merito ai risarcimenti per eventuali danni materiali o fisici causati dalle condizioni del manto stradale».