Strade provinciali: arrivano i fondi per mettere in sicurezza la 299 tra Riva e Alagna

La Provincia di Vercelli riceve altri 2,6 milioni di euro per i ripristini definitivi della viabilità causati dai danni del maltempo.

«Una buona notizia - dicono da via San Cristoforo - che si aggiunge al fatto che i danni provocati dall’evento alluvionale dell’anno scorso sono stati tutti riconosciuti e liquidati per quanto riguarda le somme urgenze realizzate e rendicontate alla Regione».

Per l’evento alluvionale del 2024, la Provincia di Vercelli ha segnalato 880mila euro di somme urgenze, tutte erogate e saldate. «Inoltre - spiega il presidente della Provincia, Davide Gilardino - avevamo un’ulteriore necessità di risorse economiche per la sistemazione finale del versante lungo la SP.299 ad Alagna, ad oggi chiusa precauzionale e per la quale avevamo realizzato una strada di collegamento provvisoria lungo il fiume Sesia, e la galleria di Anzarella, sempre di Alagna. Il 16 luglio, ci è stato comunicato da Regione che anche queste risorse sono state assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile; l’impegno ora è quindi iniziare i lavori entro fine di questo anno».

Una buona notizia in un quadro generalizzato di interventi di manutenzione stradale che la Provincia porta avanti senza soluzione di continuità, andando anche a tamponare le urgenze che si presentano all'improvviso: l'ultima, in ordine di tempo, interessa la provincia 77, dove, a seguito di un cedimento, è stato necessario istituire un sendo unico alternato prima dell'abitato di Cellio.