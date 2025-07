Morto in un incidente Francesco Montoro, imprenditore ed ex presidente della Pallacanestro Biella

Aggiornamento ore 11.40

È Francesco Montoro l'uomo di 68 anni morto nel tragico incidente stradale di venerdì mattina a Ponderano.

Persona molto conosciuta nel Biellese e imprenditore stimato per le sue qualità professionali: per anni, infatti, è stato alla guida di Eurotrend (con sede a Cerrione), oltre che presidente e sponsor di Pallacanestro Biella nelle gloriose stagioni in Serie A, quando avevva sponsorizzato anche il club sportivo in una competizione europea.

In fase di accertamento la dinamica del sinistro. Sul luogo della tragedia è giunto anche il magistrato di turno. Il Maghettone resta chiuso alla viabilità. Inoltre, sembra che il conducente del mezzo pesante, un uomo di circa 40 anni, sia giunto in ospedale in codice rosso.

Il fatto

Tragedia a Ponderano. Le notizie sono ancora frammentarie ma si è verificato un drammatico incidente stradale tra un camion e un'auto lungo il Maghettone. Dalle informazioni raccolte, il conducente di quest'ultimo mezzo, rimasto incastrato tra le lamiere, è deceduto. In codice giallo, invece, l'altra persona alla guida.

Sul posto i sanitari del 118, assieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e personale di Anas. La strada è al momento chiusa al traffico.