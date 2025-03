Promozione: bene la Virtus, scivolone interno del Trino

Un punto per il Cigliano

Promozione

Nel girone A la Virtus Vercelli ottiene la vittoria che la rilancia a metà classifica con ben 12 punti di vantaggio sulla zona play-out. I gialloneri hanno battuto (2-1) il Feriolo, goleador di giornata Tinaglia. Scivolone degli Orizzonti C.A. sconfitti (1-3, rete di Modesti) tra le mura amiche dall’Ornavassese. Il Trino (girone D) cede al San Mauro (1-0) e scende al quarto posto della graduatoria.

Prossimo turno: Dufour Varallo – Virtus Vercelli, Omegna – Orizzonti C.A., Lb Trino – Arquatese Valli Borbera

Classifica girone A: Cossato 56, Ivrea 54, Fulgor Chiavazzese 51, Juve Domo 50, Gattinara 42, Arona 41, Virtus Vercelli 37, Orizzonti C.A., Montanaro 31, Ceversama 29, Dufour Varallo 27, Union Novara 25, Feriolo 23, Cameri 22, Ornavassese 18, Omegna 17.

1^ Categoria

La 25^ giornata registra il pareggio del Cigliano (1-1, con rete di Germano) con la capolista La Vischese. Un risultato che permette al club giallorosso di rimanere nella scia dello Junior Torrazza e sperare nella salvezza senza la coda dei play-out. Il colpaccio arriva dalla Pro Palazzolo che batte in trasferta il Santhià (0-3) con le marcature di Micillo (doppietta) e Dondi. Pari del Livorno/Bianzè con il Gaglianico (1-1, Urena). I ragazzi di Di Bartolo non sfruttano l’occasione per superare i biellesi e riagganciare la zona play-off. Impatta anche la Crescentinese (0-0) con il Valdilana Biogliese.

Prossimo turno: Junior Torrazza – Crescentinese, Ponderano – Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo – Torri Biellesi, Valdilana Biogliese – Cigliano, Valle Cervo Andorno – Santhià

Classifica: La Vischese 55, Valle Elvo 49, Banchette/Colleretto 48, Ponderano, Gaglianico 42, Livorno/Bianzè 40,Trecate 38, Valle Cervo Andorno 36, Pro Palazzolo 29, Santhià 28, Junior Torrazza 27, Valdilana Biogliese 25, Cigliano 24, Borgolavezzaro, Torri Biellesi 23, Crescentinese 18.