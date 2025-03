Bravi (nonostante la tensione) i giovani dello Skating al Campionato regionale AICS (fotogallery)

Promettenti risultati per i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione del Campionato regionale promozionale AICS 2025, disputato al Pala Pajetta a Biella e che ha riscosso molto successo, vi han aderito infatti ben 350 atleti piemontesi.

Nell’agguerrita categoria Pulcini Basic 2017, le debuttanti Caterina Leonardi nona, Savannah Iobbi decima, Antea Dusio undicesima e Mia Palemburgi dodicesima, su una ventina di atlete e nella categoria Primi Passi Basic 2018, Celeste Falzone Vigliaturo medaglia di bronzo e Aurora Nicolao quarta, hanno ben eseguito i loro programmi di gara con precisione, nonostante la tanta emozione per la loro prima gara.

Le determinatissime Anna Rametta e Cecilia Barberis, con una bellissima e coinvolgente prestazione hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo, nella categoria Pulcini Plus 2017. Nella categoria Principianti Plus 2015, le brave compagne di team, con prestazioni di grande precisione hanno ottenuto la medaglia d’argento con Matilde Torricella, il bronzo con Sofia Perri, la quarta e la quinta piazza rispettivamente con Caterina Cantamesse e Ludovica Ranaboldo.

Nei Pulcini Master 2017 Maschile, un bravissimo Failla Filippo, ha pattinato con grinta, ottenendo la medaglia d’oro.

Nella categoria Giovanile Plus Gruppo 1, Sara Coletto, ha ottenuto la decima posizione finale, mentre, nella categoria Principianti Master 2014, Rachele Bertiglia è giunta quarta, seguita in quinta piazza da Greta Folla e nella categoria Ragazzi Master 2014, Diletta Romagnoli sesta, Alice Gandolfi undicesima, tutte queste determinate pattinatrici hanno eseguito con cura i loro programmi di gara. Nella categoria Principianti Plus 2014, Erica Raineri, ottima medaglia d’argento, seguita da Adele Stea, dodicesima, e nella categoria Ragazzi Professional 2012, con delle prove piene di energia, hanno ottenuto ottime posizioni, Aurora Marangoni medaglia d’oro, Beatrice Gubitta bronzo e Giulia Buzzoni quarta.

Durante l’impegnativa giornata di gara tutti i giovani atleti Skating, presentando delle esecuzioni di ottima precisione tecnica, accompagnati dal loro elegante stile, hanno pattinato i coinvolgenti programmi di gara, con grande grinta e determinazione nonostante la molta emozione.

Grande la soddisfazione non solo di tutti questi fantastici atleti ma anche dei loro tecnici, ancora più motivati nel seguire la crescita dei loro tanti giovani pattinatori.

Foto di: Fotocross di Walter Borsalino e A.s.d. Skating Vercelli