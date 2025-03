I Beatles a... Cigliano

Sarà interamente dedicato ai Beatles il pomeriggio culturale e musicale della So.M.S. di Cigliano in programma Domenica 30 marzo a partire dalle ore 16.30 presso la sede sociale in via prof.R.Bobba 26. Si partira' con la presentazione del libro del prof.Guido Michelone "I BEATLES

Un mito dalla A alla Z" edito da Bompiani nel 2024. Una miniera di informazioni, aneddoti e curiosita' che sicuramente interesseranno i tanti - giovani e meno giovani - che sono cresciuti con la musica di questa mitica band inglese o che continuano ad ascoltarne i pezzi piu' celebri. E a far risuonare le canzoni dei Beatles sara' il quartetto Notevolmente Swing guidato da Roberto Perinotti e composto da Davide Arborio al clarinetto, Roberto Beccati al contrabbasso e Luciano Pellielo alla batteria.

I Notevolmente Swing proporranno al pubblico una piccola selezione del vastissimo repertorio musicale dei Beatles e diversi altri pezzi intonati al nome del gruppo stesso.

Al termine l'autore - Guido Michelone - sarà disponibile al firma-copie. L'incontro e' aperto a tutti.

Alle 19 seguirà il consueto Apericena a base di prodotti del territorio. L'offerta base e' di 17 euro. Prenotazioni entro Venerdì 28 marzo al 334 9944965. Una parte del ricavato sarà destinato ad iniziative di volontariato.

L'iniziativa gode del contributo del Comune di Cigliano.