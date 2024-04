Lutto per Marco Albertetti, muratore di 52 anni

Si chiamava Marco Albertetti ed era un muratore di 52 anni l'uomo morto all'interno del suo pick up ritrovato in un dirupo alle porte di Cervatto, in Val Mastallone.

L'uomo era uscito di casa per andare al lavoro a Fobello, ma non ha mai raggiunto la destinazione e quando la moglie Federica Stalla, ex sindaca del paese, ha saputo che si erano perse le tracce del marito ha subito allertato le forze dell'ordine. Poco dopo mezzogiorno la segnalazione di un incidente stradale sulla strada provinciale 9, ha indirizzato le ricerche: ma, all'interno del pick up Ford Ranger, Albertetti, purtroppo, era già morto, deceduto dopo un volo di quasi 100 metri. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a chiarire se il decesso sia da attribuire alle conseguenze dell'incidente o se l'uomo sia finito fuori strada a causa di un malore.