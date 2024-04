Si cerca Jennifer, una ragazza di 14 anni scomparsa a Novara

Si chiama Jennifer e ha 14 anni la ragazza scomparsa da Novara da mercoledì 17 aprile, la cui descrizione è stata fornita anche dal sito di “Chi l’ha visto?”.

Come ogni mattina, anche nel giorno della scomparsa Jennifer è uscita di casa intorno alle 7 del mattino insieme alla sorella per andare a scuola; la ragazza è però scesa dall’autobus alla stazione di Novara, e a scuola non è mai arrivata. Circa un’ora dopo, la madre si è accorta di non avere più il suo cellulare. A nulla sono valse le ripetute chiamate, alle quali non ha mai avuto risposta.

Jennifer è alta 170 centimetri, di corporatura normale, occhi castani e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava una tuta Nike di colore azzurro con strisce bianche, una felpa con cappuccio e un gilet nero. Ha un tatuaggio sul polso destro a forma di piccolo cuore con farfalla.