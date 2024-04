La Tappa del Buon Cibo Etico e Salute

Venerdì 3 maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Energia Plurale” -promossa dalla Cooperativa Sociale 181-, si terrà il terzo appuntamento della rassegna, presso Spazio GioIn di Vercelli, focalizzato su “Buon cibo etico e salute” - una delle pietre miliari del progetto che punta a incoraggiare una consapevolezza collettiva intorno alle scelte alimentari e al loro impatto sulla nostra salute e sull’ambiente.

L’appuntamento è fissato alle 18:00 e vedrà la partecipazione di relatori di spicco che esploreranno le sfaccettature del rapporto tra l’alimentazione e il benessere, così come l’importanza del cibo nel tessuto culturale e sociale delle comunità: Federica Rosso ( titolare di Naturalia – Riso Risaie e Risotti), con il suo intervento “Dal riso l’energia per la vita”, ci parlerà del valore nutrizionale del riso, un pilastro della tradizione culinaria italiana e fondamentale risorsa del territorio vercellese. Gabriele Varalda (responsabile biodiversità della Condotta Slow Food di Vercelli) ci guiderà attraverso il significato culturale del cibo, con la sua conferenza “Cibo: patrimonio culturale di comunità” e metterà in luce il ruolo della biodiversità e della sostenibilità in cucina, valori cardine della Condotta Slow Food di Vercelli. A seguire, Giovanni Binelli (titolare del Salumificio Tomasino di Tricerro), ci porterà nella “Comunità Slow Food del Salam ‘Vecc d’la doja’”, introducendo il concetto di comunità legata alla valorizzazione di prodotti tipici e all’importanza della conservazione delle tradizioni enogastronomiche. Ospite d’eccezione sarà Simone Cinotto (Professore ordinario di Storia contemporanea all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), con “Salam d’la doja: storia e memoria di un prodotto tipico”, chiuderà l’incontro offrendo uno sguardo storico e culturale su uno dei prodotti più rappresentativi del territorio.

L’evento si preannuncia come un’occasione di crescita personale e collettiva, arricchendo i partecipanti non solo in termini di conoscenza, ma anche di consapevolezza su come le nostre scelte alimentari possano influenzare la cultura, l’economia e la salute del nostro territorio e del mondo intero.

Dopo gli incontri, l’esperienza continua con un aperitivo a prezzo speciale presso l’adiacente Costadoro Social Coffee, dove i partecipanti potranno discutere i temi trattati, confrontarsi con i relatori e fare conoscenza in un ambiente rilassato e accogliente.

Va quindi segnalato come, in un contesto sempre più esigente di dialogo e azione, la Cooperativa Sociale 181 si sia fatta promotrice di “Energia Plurale”, che attraverso incontri bi-mensili ogni primo e terzo venerdì del mese, intende accendere dibattiti e incoraggiare riflessioni su temi cruciali quali Comunità Energetiche, Disabilità come Opportunità, Buon Cibo, Sport Etico e Sostenibile e Socialità per studenti universitari. Questa sequenza di appuntamenti culturali, ideati per rispondere alle aspettative e alle urgenze delle nuove generazioni, riflette un ambizioso intento di costruire un futuro fondato sulla conoscenza e sullo scambio comunitario.

Il presidente della Cooperativa 181, dottor Paolo Cristina, illustra la genesi di “Energia Plurale” come un’idea di sinergia e di integrazione tra diverse esperienze dei partner. “Si tratta di costruire e creare cultura, generare relazioni positive attraverso queste iniziative”, evidenziando l’impegno della cooperativa nel tessere legami comunitari e nel promuovere un’educazione civica profondamente radicata nei valori di pluralità e inclusività.

“Energia Plurale” emerge quindi non solo come una serie di eventi formativi, ma anche come una piattaforma di costruzione culturale e sociale. La Cooperativa 181 si conferma così un attore chiave nello sviluppo di un tessuto sociale vercellese più ricco e consapevole, sottolineando il proprio ruolo nel dare vita a quest’ambizioso progetto.