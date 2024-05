Addio a Fabio Fais, per 40 anni nei Pifferi e Tamburi

Il carnevale e il mondo dei musici santhiatesi piangono Fabio Fais, da quarant'anni attivo nel Corpo Pifferi e Tamburi. Classe 1961, in tanti ricordano il suo sorriso buono. Non appena la notizia del decesso si è diffusa nella cittadina, sono stati moltissimi i pensieri di cordoglio da parte chi l'ha conosciuto: «Fabio era un amante del Carnevale - dice Fabrizio Pistono della Pro Loco di Santhià - ha condotto tutta la sua vita in questo mondo e da protagonista. La sua scomparsa ci colpisce moltissimo. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del Corpo Pifferi e Tamburi».

Il suo ultimo gesto di amore per il prossimo è stata la donazione degli organi, un atto che tutti gli amici hanno sottolineato con commozione e affetto.