Borgo d'ale: a fuoco la soffitta di un B&B

Momenti di preoccupazione, intorno alle 12,30 di sabato, per un incendio che ha interessato il sotto tetto in una struttura abitativa adibita a b&b. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono intervenute squadre Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris è del distaccamento volontario di Santhià che hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e, successivamente, alla bonifica e alla messa in sicurezza dello stabile.

Non si registrano feriti.