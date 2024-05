Schianto in moto, muore un gattinarese

E' un centauro di Gattinara, Remo Filippone, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 maggio, nel novarese.

É successo sulla strada che collega Gozzano a Borgomanero: un’automobile si è scontrata contro la moto guidata dal centauro nella parte sud della tangenziale, a Santa Cristina, poco dopo le 17. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Filippone, 60enne, era molto noto nella cittadina vercellese dove era da sempre coinvolto nell'organizzazione del carnevale e delle iniziative legate alla Festa dell'Uva. «Tutti noi della taverna siamo vicini alla famiglia di Remo Filippone Bavash. Ti ricorderemo sempre per tutto ciò che hai fatto per la tua città, per il carnevale, per tutti noi… Abbiamo perso un altro pezzo di noi», scrivono gli amici della Taverna Malmustùs sulla loro pagina Facebook.