Furgone in fiamme in centro a Varallo

Incendio di un furgone, nel pomeriggio di lunedì, a Varallo. Intorno alle 15,30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta in viale Cesare Battisti per l'incendio di un furgone: il personale si è occupato dell'estinzione dell'incendio e della messa in sicurezza del mezzo coinvolto nel sinistro, mentre il conducente, fortunatamente, non ha riportato conseguenze per l'accaduto.

Presenti anche i Carabinieri di Varallo per i rilievi del caso.