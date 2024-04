Camion fuori strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale, poco dopo le 8 di lunedì mattina sulla Sp 76 a Valduggia. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo: uscendo di strada, il mezzo pesante coinvolto è finito contro un palo dell'illuminazione.

Per soccorrere il conducente è stato necessario far intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che si è occupata dell'estricazione del conducente, poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Borgosesia.

Il mezzo incidentato è poi stato messo in sicurezza in attesa del soccorso stradale per la rimozione. Sul posto Carabinieri e la Medicalizzata di Borgosesia