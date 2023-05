In parco Kennedy il festival delle birre artigianali

Un fine settimana nel segno delle birre artigianali e dei “Mastri birrai on the Road”.

I food truck accenderanno i fuochi e gli spillatori dei birrifici saranno operativi a partire da venerdì 5 maggio a parco Kennedy con le degustazioni che continueranno fino a tutta domenica 7 compresa, con l’obiettivo dichiarato di deliziare quanti più palati possibile. La manifestazione, inizialmente programmata negli anni scorsi e poi saltata per la pandemia, unisce alla degustazione delle birre anche la street culture e i sapori dal mondo: fooders e mastri birrai, con prodotti di alta qualità.

A organizzare l'evento è Saporidalmondo con il patrocinio dell'amministrazione comunale, Asm Vercelli e Atena-Iren: in parco Kennedy troveranno spazio birrifici o microbirrifici vercellesi ma anche aziende del Piemonte. Un'occasione per degustare prodotti a km zero (o quasi) spesso introvabili nei circuiti della grande distribuzione.