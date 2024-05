Bloccata in casa e bisognosa di aiuto: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattina di mercoledì primo maggio, poco dopo le 10 la squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta in viale della Rimembranza per il soccorso di una signora, rimasta chiusa in casa.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla apertura della porta di ingresso e prestato soccorso con l'aiuto dei sanitari del 118 presenti sul posto che provvedeva al trasporto presso il pronto soccorso cittadino.