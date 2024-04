Forte vento: distacco di intonaci e parti strutturali di edifici

Il vento inizia a causare danni in diverse zone del vercellese: nella giornata di sabato i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nel capoluogo, in via Botero, per il distacco di una parte di intonaco ai piani elevati di un condominio. In azione una squadra, coadiuvata dalla Autoscala, per la sicurezza dell'area interessata. Il crollo del calcinacci non ha comunque causato danni alle persone.

A Serravalle Sesia, invece, si sono staccate parti di elementi costruttivi di un immobile di corso Matteotti. Intorno alle 15, anche in questo caso, è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli insieme a quella volontaria di Romagnano che hanno rimosso le parti pericolanti.