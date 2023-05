Coverfop: confermato il Consiglio di Amministrazione

Nell’assemblea svoltasi mercoledì 3 maggio i soci del Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale hanno riconfermato interamente i membri del consiglio di amministrazione uscente. L’assemblea dei soci, presieduta da Linda Barbolan, ha quindi convocato per il giorno 10 maggio il CdA rinnovato per le deliberazioni inerenti il rinnovo e l’accettazione delle cariche per il prossimo mandato triennale.