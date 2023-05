Via Natale Palli, partono i cantieri: la prima operazione sarà l'abbattimento dei balconi

Parte il cantiere per la riqualificazione degli edifici Atc di via Natale Palli.

Mercoledì mattina i tecnici dell'impresa incaricata, insieme al vice sindaco Massimo Simion, sono stati nell'area di cantiere per definire i primi interventi. Presente anche personale Asm per la rimozione di rifiuti abbandonati e la Polizia locale per i rilievi legati ad alcune auto abbandonate che ora verranno spostate.

«Il primo intervento - spiega Simion - sarà relativo alla delimitazione dell'area di cantiere e alla messa in sicurezza dello stesso, mentre, per quanto riguarda i condomini, prima dell'allestimento dei ponteggi saranno abbattuti i balconi».

Successivamente potranno essere montati i ponteggi e si proseguirà con gli interventi programmati.

«Il capo cantiere - aggiunge il vice sindaco - sarà sempre presente a Vercelli, città che conosce per aver già lavorato alla costruzione del primo centro logistico di Amazon. Finalmente, dopo anni di problemi, le palazzine potranno essere riqualificate con evidenti benefici per i residenti e per il patrimonio edilizio comunale».

Le palazzine di via Natale Palli sono passate al Comune dal 2016: subito dopo è partita la complessa ricerca dei fondi per la riqualificazione, che complessivamente, costerà circa 4 milioni di euro.