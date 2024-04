Cede la sede stradale: chiusa la provinciale della Val Mastallone

La Valsesia continua a fare i conti con smottamenti e frane causati dal maltempo. Nella serata di lunedì 1 aprile una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta sulla SP 9, poco prima del Comune di Cravagliana, per il cedimento di una parte della sede stradale.

All’arrivo la squadra si è adoperata alla messa in sicurezza della zona interessata: al momento il traffico è interrotto. Polizia stradale e personale reperibile della Provincia sta provvedendo alle operazioni necessarie per la riapertura della strada.